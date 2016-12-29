Аудитория российского интернета в 2016 году достигла 85 млн человек. При этом почти 60% пользователей (около 50 млн человек) выходят в сеть с мобильных устройств. В 2014 году их было только 25%.

Объем интернет-рынков с электронными платежами в 2016 году составил 2,27 трлн рублей и 2,8% от ВВП. Таким образом, российский сегмент интернета вырос на 16,7%. За год в нем было создано 300 тыс. новых рабочих мест, сейчас в интернет-экономике работает 2,3 млн человек. Для сравнения, в 2013 году эта сфера насчитывала всего 1,1 млн человек. Индекс внедрения цифровых технологий государством составил 50% (за год рост на 3%), людьми — 59 % (рост на 4% за год), а компаниями — 80% (рост на 4%). Интернет-зависимые сектора экономики создали в 2016 году 19% ВВП.

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