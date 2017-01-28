За 2016 год число онлайн-пользователей в России не увеличилось, утверждают аналитики международного агентства GfK. Растет только аудитория мобильного Интернета. Уже более половины потенциальных клиентов интернет-магазинов выходят в онлайн с портативных устройств.

На сегодняшний день в России порядка 84 млн человек в возрасте от 16 лет и старше имеют доступ в Сеть. Это 70,4% граждан нашей страны. Данный показатель за 2016 год не изменился. В то же время аудитория пользователей мобил ... Читать дальше »