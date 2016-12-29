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Аудитория российского интернета в 2016 году достигла 85 млн человек. При этом почти 60% пользователей (около 50 млн человек) выходят в сеть с мобильных устройств. В 2014 году их было только 25%.
Объем интернет-рынков с электронными платежами в 2016 году составил 2,27 трлн рублей и 2,8% от ВВП. Таким образом, российский сегмент интернета вырос на 16,7%. За год в нем было создано 300 тыс. новых рабочих мест, сейчас в интернет-экономике работает 2,3 млн человек. Для сравнения, в 2013 году эта сфера насчитывала всего 1,1 млн человек. Индекс внедрения цифровых технологий государством составил 50% (за год рост на 3%), людьми — 59 % (рост на 4% за год), а компаниями — 80% (рост на 4%). Интернет-зависимые сектора экономики создали в 2016 году 19% ВВП.
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Добавил: Volfson |
Дата: 29.12.2016
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Уже в 2017 г. на долю мобильных устройств будет приходиться 75% интернет-трафика во всем мире прогнозирует агентство Zenith в новом выпуске Mobile Advertising Forecasts.
Затраты на мобильную рекламу превзойдут бюджеты рекламы десктопной уже в 2017 г.– на год раньше, чем предполагалось. Рекламодатели во всем мире
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Добавил: Volfson |
Дата: 07.11.2016
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Российская интернет-экономика преодолела кризисный 2015 год и теперь будет придерживаться "консервативного" сценария развития, заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в ходе официального открытия форума Russian Interactive Week.
По его словам, Рунет играет все более заметную роль в экономике страны. По данным РАЭК, в прошлом году доля онлайна в ВВП составила около 2,4%, а доля зависимых рынков превысила 19%. Даже в самых сдержанных прогнозах эксперты ожидают, что в ближайшие три года интернет-рынок будет расти на 10-15% ежегодно. Крупнейшим рынкам ecommerce в 2016 году прогнозируют увеличение на 18% (до 1,2 трлн рублей). Ожидается, что их доля достигнет порядка 3,5% от всех розничных продаж.
Интернет-маркетинг и реклама по итогам этого года вырастут на 17
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Добавил: Volfson |
Дата: 07.11.2016
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В сентябре 2016 года количество россиян, которые регулярно совершают покупки в интернет-магазинах, увеличилось на 1% по сравнению с сентябрем 2015 года и достигло 11%. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Однако, если сравнивать данные с прошлым годом, рост замедлился.
На 4% (до 23%) выросло количество респондентов, которые совершали покупки в интернет-магазинах "считанное количество раз". В то же время существенно сократилось количество россиян, которые принципиально отказываются совершать покупки в Сети.
Увеличилось на 1% (до 5%) и количество наших соотечественников, которые через Интернет покупали билеты на поезд, самолет и бронировали гостиницу. Количество тех, кто делал это "считанн
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Добавил: Volfson |
Дата: 07.10.2016
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Criteo опубликовал обзор состояния m-commerce за первую половину 2016 года. По данным исследования, продажи через мобильные приложения показывают в 3 раза большую конверсию, чем через мобильные браузеры. В России доля мобильных транзакций выросла на 13% год к году. Около 37% онлайн-покупок у лидеров рынка совершается при помощи мобильных устройств.
Доля мобильных транзакций неуклонно растет по сравнению с традиционными каналами. В первой половине 2016 года 25% лидеров торговли в России отметили, что 37% всех продаж осуществлялись через мобильные телефоны. Среди всех ритейлеров доля мобильных транзакций в сфере электронной коммерции возросла на 17% по сравнению с предыдущим годом.
Смартфоны стали обеспечивать основную долю мобильных транзакций. При этом доля смартфонов в качестве устройств для совершения покупо
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Добавил: Volfson |
Дата: 07.10.2016
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Контракт, заключенный между Корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) и Национальной администрацией телекоммуникаций и интернета Департамента торговли США (NTIA) по выполнению функции управления адресного пространства интернета (Internet Assigned Numbers Authority, IANA), официально истек 1 октября. Об этом говорится в сообщении ICANN.
Это исторический момент знаменует собой переход координации и управления уникальных идентификаторов интернета в частный сектор», — сказано в сообщении ICANN.
Теперь функции IANA будет выполнять внутреннее подразделение ICANN, куда войдут представители властей всех стран, которые являются членами правительственного комитета ICANN, а также работники интернет-отрасли и пользователи Сети.
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Добавил: Volfson |
Дата: 02.10.2016
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Эксперты предсказывают рынку интернет-рекламы худшие темпы роста за последние шесть лет: на конец года они составят всего 10%.
Интернет-реклама в последние годы была основным драйвером роста рекламного рынка России. В 2016 году, по данным аналитиков ZenithOptimedia, её объем увеличится еще на 10%. Это самый низкий показатель за последние шесть лет, сообщает sostav.ru. В физическом выражении объем рынка интернет-рекламы составит 106,7 млрд. рублей, то есть около 33% всего рекламного пирога.
Что касается структуры этого рынка, то на 80% он состоит из
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Добавил: Volfson |
Дата: 29.06.2016
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Потенциальные покупатели прислушиваются к мнениям других пользователей. По данным исследования, проведённого сайтом отзывов "Фламп", 76% российских пользователей Интернета при поиске сервисных или торговых компаний ориентируются на то, что пишут о них другие. Более того, 38% респондентов отметили, что всегда ищут отзывы о предприятии в Сети, прежде чем сделать заказ.
35% участников исследования отметили, что выбирают компании в Интернете в среднем раз в неделю. Еще около трети делают это реже, но тем не менее довольно часто. При этом потенциальные клиенты используют как поисковые системы и онлайн-справочники, так и сайты с отзывами. 30% обращают внимание на рейтинги компаний.
Уже в прошлом году аналитики SynovateComcon
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Добавил: Volfson |
Дата: 24.06.2016
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Россияне все чаще предпочитают иностранные интернет-магазины отечественным, утверждают в Ассоциации компаний интернет-торговли. По итогам первого квартала 2016 года граждане России сделали заказов за рубежом на 70 млрд рублей. По подсчетам экспертов, число посылок с товарными вложениями только за этот период выросло на 182% к прошлому году. В деньгах рост скромнее — всего на 106%.
В основном наши соотечественники выбирают бытовую технику и электронику (32,3%) и одежду (23,4%). При этом наблюдается падение средней стоимости таких интернет-заказов на треть, сейчас этот показатель равен 1400 рублям.
Согласно прогнозам специалистов АКИТ, в этом году трансграничный сегмент должен вырасти на 37% до 760 млрд рублей, в
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Добавил: Volfson |
Дата: 21.05.2016
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Объем продаж рекламы в Рунете вырос на треть в I квартале 2016 (год к году). Такие цифры приводит Ассоциация коммуникативных агентств России (АКАР). Из данных АКАР видно, что рекламные бюджеты активно перекочевывают в онлайн, на втором месте по динамике - телевидение.
Объем продаж интернет-рекламы составил 23,7 млрд рублей. Это почти треть от суммарного бюджета рекламы по всем четырем рассматриваемым каналам.
Суммарный объем рекламы без НДС превысил 75 млрд рублей, что на 18% больше по сравнению с 1 кварталом прошлого года. Росли все сегменты, кроме рекламы в прессе.
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Добавил: Volfson |
Дата: 14.05.2016